Afyonkarahisar'a Valisi Tutulmaz, başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi

25.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:41

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Muğla'da yapılan Halter Genç B Erkekler ve Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Türkiye 3'ncüsü olan Emin Ölmez ile Macaristan'da yapılan Avrupa Karate Şampiyonasında Avrupa 2'ncisi olan Hazel Balık'ı makamında kabul ederek, başarılı sporcuları tebrik etti.



Ziyarette Gençlik ve Spor Müdür Vekili Feyzullah Dereci, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yasin Evcin, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü İsmail Kılınç, Antrenörler Mehmet Güngel ile Abdülrezzak Avcı hazır bulundu. 7-8 Şubat 2020 tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde yapılan Ümit-Genç U-21 Avrupa Karate Şampiyonasında 48 kg Genç Bayanlar Komite dalında Avrupa 2'si olan Hazel Balık Afyonkarahisar ve ülkeye büyük gurur yaşattı.



Bir başka sevinci ve gururu yaşatan isim ise Emin Ölmez oldu. Başarılı sporcu Emin Ölmez, 18-20 2020 Şubat tarihleri arasında Muğla'nın Dalaman ilçesinde yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası Halter müsabakalarında 67 kg. sıkletinde toplam 202 kg kaldırarak Türkiye 3'sü oldu. Her iki sporcuyu makamında kabul eden Vali Mustafa Tutulmaz, sporcuları tebrik ederek altınla ödüllendirdi.



Bizleri Gururlandırdınız



Afyonkarahisar'ın gururu olan gençleri yürekten kutladığını dile getiren Vali Mustafa Tutulmaz:



"İlimiz spor alanında her geçen gün farklı bir başarıya imza atıyor. Çeşitli müsabakalarda sporcularımız dereceler elde ederek bizleri gururlandırıyor. Emin ve Hazel'i kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıyı başlangıç kabul ediyorum. Bundan sonrada daha iyi başarılar bekliyoruz. Bizlere böyle bir gurur yaşattığınız içinde ilimiz adına sizlere teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA