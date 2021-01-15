Afyonkarahisar'a mevsimin ilk karı yağdı
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Afyonkarahisar'a mevsimin ilk karı yağdı

15.01.2021 12:26 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:30
Afyonkarahisar'a mevsimin ilk karı yağdı

AFYONKARAHİSAR'da sabah saatlerinde başlayan mevsimin ilk karı, kenti beyaz örtüye bürüdü.

AFYONKARAHİSAR'da sabah saatlerinde başlayan mevsimin ilk karı, kenti beyaz örtüye bürüdü.

Afyonkarahisar'da saat 09.00'da başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar, kısa sürede kenti beyaz örtüyle kapladı. Kentin işlek caddelerinde kar erirken, kaldırımlarda biriken karı Afyonkarahisar Belediyesi'nin temizlik ekipleri solüsyon ile temizlemeye çalıştı.Afyonkarahisar'da mevsimin ilk karı, özellikle çocukları sevindirdi. Mahalle aralarında bazı veliler çocuklarıyla birlikte kar topu oynadı. 


Afyonkarahisar'a mevsimin ilk karı yağdı
Afyonkarahisar'a mevsimin ilk karı yağdı
Afyonkarahisar'a mevsimin ilk karı yağdı
Afyonkarahisar'a mevsimin ilk karı yağdı
Afyonkarahisar'a mevsimin ilk karı yağdı
Afyonkarahisar'a mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 12:30:38. #1.15#
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