Afyonkarahisar'a atanan Vali Gökmen Çiçek görevine başladı
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Afyonkarahisar'a atanan Vali Gökmen Çiçek görevine başladı

Afyonkarahisar'a vali olarak atanan İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek, görevine başladı.

Afyonkarahisar'a atanan Vali Gökmen Çiçek görevine başladı
18.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:06

Afyonkarahisar'a vali olarak atanan İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek, görevine başladı. Vali Çiçek ilk mesai gününde açıklamalarda bulanarak Korona virüste tehlikenin henüz bitmediğini, mücedeleye devam edeceklerini kaydetti.

Vali Gökmen Çiçek, valilik önünde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Jandarma Komutanı Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, vali yardımcıları, kaymakamlar ve valilik personeli tarafından karşılandı. Vali Çiçek karşılama heyetiyle tek tek tanıştıktan sonra karşılama mangasını selamladı.

Vali Gökmen Çiçek daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar'ın gastronomi alanında hak ettiği yeri fazlasıyla alacağını belirten Vali Çiçek, "Gelmeden önce gastronominin Afyon için ne kadar önemli olduğunu hele son zamanlarda yapılan çalışmaları gördüm. Bunlarla ilgili ilk haftadan itibaren ciddi bir çalışma yapmak istiyorum. Ama önce bunlarla ilgili sizlerle de fikir alışverişinde bulunup, ortak aklı bularak çalışmak istiyorum. Ama ne kadar önemli olduğunu şehir için biliyorum. Afyonkarahisar inşallah gastronomi alanında hak ettiği yerin daha fazlasını alacak" dedi.

"Korona virüsle mücadeleye devam edeceğiz"

Bir gazetecinin "Korona virüs gibi küresel bir salgın ile mücadele edildiği bir dönemde Afyonkarahisar'a vali olarak geldiniz. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Vali Çiçek, "Tehlikenin büyük ölçü de kontrol altına almaya çalıştığımız, hatta büyük aşama kaydettiğimiz aşikar. Ama rakamlar ortadadır ki tehlike henüz bitmiş değil. Tehlike henüz geçmiş değil, aynı şekilde çalışmamıza devam edeceğiz. Maske hijyen konusunda tüm duyarlılığımız aynı şekilde devam edecek. İnşallah en yakın zamanda pandeminin ilk sürecinden itibaren büyük başarı gösterdiğimiz mücadelemize devam edeceğiz" diye cevap verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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