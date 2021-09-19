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Afyonkarahisar 7. Frig Ultra Maratonu

AA / Canan Tükelay - Haberler | Spor
Afyonkarahisar 7. Frig Ultra Maratonu

Afyonda düzenlenen 7. Frig Ultra Maratonu kapsamında "Afyon Kale" yarışı düzenlendi.

Afyonda düzenlenen 7. Frig Ultra Maratonu kapsamında "Afyon Kale" yarışı düzenlendi.

Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı ile Ticaret ve Sanayi Odasının ana sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona 7 ülkeden 800 sporcu katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yarış öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin milattan önce 8 bin yıl öncesine kadar uzanan tarihi bir dokuya sahip olduğunu söyledi.

Anıtlar Kurulu tarafından tescilli 620 konağın olduğu bilgisini paylaşan Zeybek, "Orada biz şu anda sadece bu yıla ait olmak üzere 110 konağın sokak sağlıklaştırmasını gerçekleştirdik. Sporcular o güzergahtan geçecekler. O rengarenk konakları da görürlerse ki görecekler ben Afyonkarahisar'daki bu tarihi dokuyu da zaman bulduklarında gezmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Yarışmacılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonunun yanı sıra NG Afyon, Avşar Madensuyu, Oruçoğlu Yağ, Afyonkarahisar Park Hayat Hastanesi çeşitli sponsorluklarla destek veriyor.

AA / Canan Tükelay - Spor Haberleri
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Haber: Afyonkarahisar 7. Frig Ultra Maratonu - Haberler Spor
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