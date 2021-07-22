AFYONKARAHİSAR - 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi
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AFYONKARAHİSAR - 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 60. kilometresinde sürücüleri ve plakaları henüz tespit edilemeyen ve 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar-Konya kara yolu trafiğe kapatıldı.

AFYONKARAHİSAR - 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi
AFYONKARAHİSAR - 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi
AFYONKARAHİSAR - 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi
AFYONKARAHİSAR - 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
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AFYONKARAHİSAR - 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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