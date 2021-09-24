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Afyonkarahisar 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı

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Afyonkarahisar 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı

24 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında 'tarihin dokusunda kitabın kokusunda' sloganıyla 3'üncüsü düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı, Afyon Motor Sporları Merkezi'nde, 100' yakın ulusal yazar, 50 Afyonlu yazar, çok sayıda yazarın söyleşi ve imza etkinliklerinin yapılacağı zengin bir içerik...

24 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında 'tarihin dokusunda kitabın kokusunda' sloganıyla 3'üncüsü düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı, Afyon Motor Sporları Merkezi'nde, 100' yakın ulusal yazar, 50 Afyonlu yazar, çok sayıda yazarın söyleşi ve imza etkinliklerinin yapılacağı zengin bir içerik ile kitapseverlerin ziyaretine açıldı.

3. Kitap Fuarı'nın açılışına Vali Gökmen Çiçek ve kent protokolü katıldı. Çeşitli yayınevi ve seçkin yazarlara ait kitaplar ile hem çocuklara, hem de gençlere yönelik etkinliklerin yer alacağı 3. Kitap Fuarının açılışı renkli görüntülere sahne olurken, her yaştan ziyaretçinin de akınına uğradı. Açılışta konuşan ve Afyonkarahisar'ın her anlamda geliştiğine ve aynı şekilde kültürel alanda da sıçrama yapması gerektiğine dikkat çeken Vali Gökmen Çiçek, "Afyonkarahisar binlerce yıllık tarihi olan, üzerinde çok büyük medeniyetler kurulmuş bir il. Hitiler'den, Frigler'den, Romalılar'dan, Selçuklu ve Osmanlı'dan ve cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren çok büyük eserler barındıran bir şehir. İşgal yaşamış, zaferler görmüş bir il. Afyonkarahisar son 10 yılda büyük bir sıçrama yapmış bir kent. Ekonomide, turizmde, ticari yaşamda güzel işler yapılıyor. Bir sıçramadayız. Hızı aldık gidiyoruz. Ancak bu hızımızda beşeri insan kaynağımızı kültürel anlamda kalkındıramazsak maalesef kısa süreli olacağı aşikar. Biz kültürel anlamda mutlaka ama mutlaka sıçrama yapmak durumundayız. Ekonomik yönden kalkınıyoruz, turizm anlamında kalkınıyoruz. Şehrimiz sadece Türkiye'deki metropollerle değil, Avrupa'daki metropollerle yarışır halde. Bu ay içerisinde gerçekleştirdiğimiz MXGP'deki başarı ortada. Bugün merkezdeki otellerimiz doluluk oranında yüzde 80, Gazlıgöl'de yüzde 90'lara ulaştı. Spor tesislerimiz benzersiz. Kültürel yönden de artık sıçrama yapmanın zamanı geldi" dedi.

3. Kitap Fuarı 3 Ekim tarihine kadar her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Fuar kapsamında 25-26 Eylül ile 2-3 Ekim tarihlerinde Frigya'ya 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 saatlerinde ücretsiz gezi düzenlenecek. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Afyonkarahisar 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Afyonkarahisar 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afyonkarahisar 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı - Haberler
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