Afyonkarahisar 23 Yıl Sonra Buluştular Hd

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Afyon Meslek Yüksek Okulu'ndan (MYO) 1995- 1996 döneminde mezun olanlar 23 yıl sonra sosyal medya üzerinden haberleşerek Afyonkarahisar'da buluştu. AKÜ Afyon MYO'nun 1995- 1996 dönemi mezunları sosyal medyada oluşturdukları grupta haberleşerek, yeniden bir araya geldi. Muhasebeci, inşaat mühendisi, iş insanı gibi birçok meslek grubunda faaliyet gösteren 1995-1996 yılı mezunları eşleri ve çocuklarıyla ilk olarak mezun oldukları okulu, daha sonra şehri dolaşarak anılarını tazeledi. Afyonkarahisar Anıtpark önündeki Utku Anıtı'nda aileleriyle hatıra fotoğrafları çektiren mezunlar, birbirleriyle hasret giderdi.

'SOSYAL MEDYA ARACILIĞI İLE BULUŞTUK'

Üniversitede okuduğu arkadaşlarını sosyal medya üzerinden bir araya getirenlerden biri olan Emel Müşkül, Anılarımızı tazeliyoruz. Sosyal medya aracılığıyla buluştuk. '95 yılı mezunları' sayfamız var. Orada herkes birbirini bulmaya başladı. Sonra bir organizasyon yapalım istedik ve toplandık. Bundan sonra devamı gelecek diye düşünüyoruz. Daha fazla kişiyle daha fazla arkadaşlarımıza ulaşıp yeni bir organizasyon yapmayı da planlıyoruz dedi.

'AKÜ BİZE MUTLULUK GETİRDİ'

Afyonkarahisar'da okurken eşiyle tanışıp evlendiklerini anlatan Bülent Hergül, Güzel günlerdi. Eşimle burada tanıştık. Afyonkarahisar o günden bu güne çok değişmiş şehir olarak. Ama baktığımızda Utku Anıtı hala aynı ve güzelliğini koruyor. Eşimle birlikte mutluyuz ve 2 çocuk sahibiyiz. AKÜ bize mutluluk getirdi. 23 yıl sonra bir araya gelmek çok güzel bir şey. Yıllar sonra yurt ve oda arkadaşlarımızı görmek bize mutluluk verdi. Heyecanlandım ve bundan sonra da sık sık görüşmeyi planlıyoruz diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL DOSTLUKLAR EDİNDİK'

Özlem Yıldız Hergül, Afyonkarahisar'a ilk geldiğimizde ve arkadaşlarımızı gördüğümüzde ilk günkü heyecanı yaşadık. Birlikte çok güzel dostluklar edindik. Ne mutlu ki 23 yıl sonra yine buradayız. İnşallah devamını getireceğiz dedi.

Hatay'dan arkadaşlarıyla buluşmak için gelen Ayhan Akdeniz de şöyle dedi

Anlatılması zor bir duygu yaşadık. 23 yıl sonra görüşmek gerçekten insana mutluluk veriyor. 23 yıl sonra görüşmemize rağmen hiç birbirimizden ayrılmamışız gibi olduk. Büyük bir mutlulukla aynı yerden kaldığımız gibi devam ettik.