AFYONKARAHİSAR 23 Nisan'a özel konser 23 Nisan'a özel konserAFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Çoksesli Çocuk ve Gençlik Korosu üyeleri 23 Nisan'ı hazırladıkları konserle kutladı.

23 Nisan'a özel konser

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Çoksesli Çocuk ve Gençlik Korosu üyeleri 23 Nisan'ı hazırladıkları konserle kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı koronavirüs tedbirleri kapsamında buruk bir şekilde kutlanırken, AKÜ, AKÜ Devlet Konservatuarı ve Afyonkarahisar Devlet Konservatuarı Mezunları Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan çalışma kapsamında AKÜ Çoksesli Çocuk ve Gençlik Korosu üyeleri evlerinden video konferans yöntemiyle katılarak 23 Nisan özel çalışması yaptı. Söz ve müziği Alaattin Aydoğan'a ait olan '23 Nisan' adlı eser Emel Funda Türkmen'in şefliğinde AKÜ Çoksesli Çocuk ve Gençlik Korosu üyeleri tarafından seslendirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen etkinlikte evlerinden iştirak eden öğrencilerin seslendirdiği eser bir video klip haline getirilerek, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Kaynak: DHA