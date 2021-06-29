AFYONKARAHİSAR 21. CAZ FESTİVALİ BAŞLADI
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AFYONKARAHİSAR 21. CAZ FESTİVALİ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR Caz Festivali, 21'inci yılında yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarını 28-30 Haziran tarihleri arasında ağırlıyor.

AFYONKARAHİSAR Caz Festivali, 21'inci yılında yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarını 28-30 Haziran tarihleri arasında ağırlıyor.

Afyonkarahisar Caz Festivali'ne ilk gün törenle başladı. Festivalin Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem açılış konuşmasında, katılan davetlilere teşekkür etti. Başkadem'den sonra söz alan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, bir şehrin gelişirken sadece ekonomi ile gelişmediğine dikkat çekti. Serteser, Kültürüyle, sanatıyla, sporuyla tamamı bir bütün. Hepsini bir bütünleştirebilirsek o zaman gelişimi sağlıyoruz dedi.

Konuşmaların ardından ilk gün programında yer alan Çekya Prag'dan Lucia Bakaiova Kuartet'in konseri ile ilk gün tamamlandı.

Afyonkarahisar'daki festival, ABB Kent Orkestrası Kemal Günüç Dörtlüsü ve Solist Lucia Bakaiova kapanış konseri ile tamamlanacak. Festival, üç gün boyunca konserler ve söyleşilerle sanatseverlere keyif dolu anlar yaşatacak.

AFYONKARAHİSAR 21. CAZ FESTİVALİ BAŞLADI
AFYONKARAHİSAR 21. CAZ FESTİVALİ BAŞLADI
AFYONKARAHİSAR 21. CAZ FESTİVALİ BAŞLADI
AFYONKARAHİSAR 21. CAZ FESTİVALİ BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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