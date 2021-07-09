Afyonkarahisar 20. Klasik Müzik Festivali başladı
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Afyonkarahisar 20. Klasik Müzik Festivali başladı

Afyonkarahisar 20. Klasik Müzik Festivali başladı
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Kültür Sanat

AFYONKARAHİSAR'ın ev sahipliğinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı.

AFYONKARAHİSAR'ın ev sahipliğinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı. 5 gün sürecek festivalde yerli ve yabancı sanatçılar sahne alacak. 

28- 30 Haziran tarihleri arasında 21. Afyonkarahisar Caz Festivali'ne öncülük eden kentte kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında yer alan 20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali de bugün yapılan açılış konseri ile başladı.

Açılışta konuşan festivalin sanat yönetmeni Hasan Hüseyin Başkadem, şu anda yüz yüze konser yapmanın çok önemli olduğunu ifade etti. Konserin adedinden ve seyircisinden daha önemli olanın konseri yüz yüze yapabilmek olduğuna dikkat çeken Başkadem, "Afyonkarahisar için de turizm için de çok önemli bir başlangıç. Seyirci çoğunluğundan daha çok yüz yüze yapabilmek önemliydi" dedi.Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise Başkadem'in Afyonkarahisar'ın kültürel faaliyetlerde ön plana çıkması için çalışma yürüttüğünü belirterek, "Tanıtımda iş birliği yapıyoruz. 2019 yılı 31 Ekim itibarıyla da dünyada 36'ncı gastronomi şehri ilan edildik. Bunda da kendisinin katkısı, Caz festivaline katkısı ve klasik müzik festivaline katsını inkar edemeyiz. Bize çok destek verdi" dedi.

Konuşmaların ardından başlayan konserde Natalie Toperczerova (keman) ve Pavol Prazenica (piyano) sahne aldı. İkili dinleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. 5 gün sürecek konserlerde yerli ve yabancı sanatçılar sahne alacak.


Afyonkarahisar 20. Klasik Müzik Festivali başladı
Afyonkarahisar 20. Klasik Müzik Festivali başladı
Afyonkarahisar 20. Klasik Müzik Festivali başladı
Afyonkarahisar 20. Klasik Müzik Festivali başladı
Afyonkarahisar 20. Klasik Müzik Festivali başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

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