(AFYONKARAHİSAR)112 Acil Servis ekipleri bu sefer de bir köpeğin hayatını kurtardı

(AFYONKARAHİSAR)112 Acil Servis ekipleri bu sefer de bir köpeğin hayatını kurtardı Ambulansla hastaneden dönen ekipler, yolda yatan yavru köpek için adeta seferber oldu Afyonkarahisar 112 Acil Servis ekipleri, yolda bacağı kırılmış halde bulunan yaralı yavru köpeğe müdahale ederek kırılan...