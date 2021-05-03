Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrı sayısı "tam kapanmada" 3 kat arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrı sayısı "tam kapanmada" 3 kat arttı

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrı sayısı 'tam kapanmada' 3 kat arttı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Gülsün Ateş Doğan, tam kapanmanın başlamasıyla birlikte merkeze gelen çağrı sayısının yaklaşık üç kat arttığını belirtti.

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Gülsün Ateş Doğan, tam kapanmanın başlamasıyla birlikte merkeze gelen çağrı sayısının yaklaşık üç kat arttığını belirtti.

Dört Yol Mahallesi'ndeki 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi"nin koordinasyonunu da yürütüyor.

Doğan, AA muhabirine, tam kapanmanın başlamasıyla 112 hattına günde yaklaşık 6 binin üzerinde çağrı aldıklarını söyledi.

112 hattına bayrama yakın günlerde gelen çağrıların daha da artmasını beklediklerini dile getiren Doğan, "Bu yüzden gereksiz aramalar yapılmamasını halkımızdan rica ediyoruz. Çünkü hattımızda acil ve önemli ihtiyacı olan birileri bekleyebilir." dedi.

Doğan, Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'ni de genellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile engellilerin aradığını vurguladı.

112 hattından alınan ihtiyaçların Afyonkarahisar ve ilçelerdeki Vefa Sosyal Destek ekiplerine bildirildiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Dün itibariyle de aldığımız çağrı rakamı 7 binin üzerine çıktı. Bu çağrılarda çok değişik ihtiyaçlar belirtiliyor. Dün özellikle marketlerin de kapalı olduğu gün yaşlı bir amcamız aradı. 'Ben dağdayım, hayvanlarımın başında durmak zorundayım fakat ben oruçluyum ve burada ekmeğim yok, bana ekmek getirebilir misiniz?' dedi. Dağa da bütün araçlar çıkamadığı için oraya özellikli bir ekip gönderdik. Amcamızın ekmeğini ve biraz da meyve alarak kendisine ulaştırdık. Yine Kızılören ilçemizde bir teyzemiz arayarak 'benim vitaminim düşmüş kendimi iyi hissetmiyorum' dedi. Oraya da muayene için ambulans ekibimizi çıkarttık. Ayrıca, teyzemizin canı muz çekmiş ve arkadaşlarımız sağ olsunlar ona muz da götürdüler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Gökhan Töre Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrı sayısı "tam kapanmada" 3 kat arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:57:58. #1.15#

title