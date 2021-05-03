Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrı sayısı "tam kapanmada" 3 kat arttı

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Gülsün Ateş Doğan, tam kapanmanın başlamasıyla birlikte merkeze gelen çağrı sayısının yaklaşık üç kat arttığını belirtti.

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Gülsün Ateş Doğan, tam kapanmanın başlamasıyla birlikte merkeze gelen çağrı sayısının yaklaşık üç kat arttığını belirtti.

Dört Yol Mahallesi'ndeki 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi"nin koordinasyonunu da yürütüyor.

Doğan, AA muhabirine, tam kapanmanın başlamasıyla 112 hattına günde yaklaşık 6 binin üzerinde çağrı aldıklarını söyledi.

112 hattına bayrama yakın günlerde gelen çağrıların daha da artmasını beklediklerini dile getiren Doğan, "Bu yüzden gereksiz aramalar yapılmamasını halkımızdan rica ediyoruz. Çünkü hattımızda acil ve önemli ihtiyacı olan birileri bekleyebilir." dedi.

Doğan, Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'ni de genellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile engellilerin aradığını vurguladı.

112 hattından alınan ihtiyaçların Afyonkarahisar ve ilçelerdeki Vefa Sosyal Destek ekiplerine bildirildiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Dün itibariyle de aldığımız çağrı rakamı 7 binin üzerine çıktı. Bu çağrılarda çok değişik ihtiyaçlar belirtiliyor. Dün özellikle marketlerin de kapalı olduğu gün yaşlı bir amcamız aradı. 'Ben dağdayım, hayvanlarımın başında durmak zorundayım fakat ben oruçluyum ve burada ekmeğim yok, bana ekmek getirebilir misiniz?' dedi. Dağa da bütün araçlar çıkamadığı için oraya özellikli bir ekip gönderdik. Amcamızın ekmeğini ve biraz da meyve alarak kendisine ulaştırdık. Yine Kızılören ilçemizde bir teyzemiz arayarak 'benim vitaminim düşmüş kendimi iyi hissetmiyorum' dedi. Oraya da muayene için ambulans ekibimizi çıkarttık. Ayrıca, teyzemizin canı muz çekmiş ve arkadaşlarımız sağ olsunlar ona muz da götürdüler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz