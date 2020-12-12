Afyonakarahisar bu hafta da kısıtlamayla sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Afyonakarahisar bu hafta da kısıtlamayla sessizliğe büründü

12.12.2020 01:31 | Son Güncelleme: 12.12.2020 01:35
Afyonakarahisar bu hafta da kısıtlamayla sessizliğe büründü

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar da bu hafta sonu ikinci kez uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasında kent sessizliğe büründü.

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar da bu hafta sonu ikinci kez uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasında kent sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Afyonkarahisar'da da saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin cadde ve sokakları bu haftada sessizliğini korurken polis ve jandarma 7 ayrı noktada uygulama yaparak sürürcüleri denetledi. Kısıtlamanın başlamasının ardından halen araçları ile seyir halinde bulunan sürücüler ve yolculara izin belgeleri sorularak en kısa zamanda evlerine gitmeleri yönünde ekipler tarafından uyarılar yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonakarahisar bu hafta da kısıtlamayla sessizliğe büründü
Afyonakarahisar bu hafta da kısıtlamayla sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Trafiğin kilitlendiği yollar kısıtlamayla sessizliğe büründü
Trafiğin kilitlendiği yollar kısıtlamayla sessizliğe büründü
Kısıtlama öncesi ve sonrası böyle görüntülendi...Kırşehir kısıtlamanın ardından sessizliğe büründü
Kısıtlama öncesi ve sonrası böyle görüntülendi...Kırşehir kısıtlamanın ardından sessizliğe büründü
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Sermiyan Midyat Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sörloth Samatta Pierre Webo Rıza Çalımbay Kylian Mbappe
Tüm Haberler Kız İlaç Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonakarahisar bu hafta da kısıtlamayla sessizliğe büründü - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 01:36:38. #1.14#
title