Afyon'un yöresel kıyafetleri Lefke bezi el dokuma atölyesinde dokundu
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Afyon'un yöresel kıyafetleri Lefke bezi el dokuma atölyesinde dokundu

Afyon'un yöresel kıyafetleri Lefke bezi el dokuma atölyesinde dokundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki kadınlar, Afyon'dan gelen yöresel kıyafet siparişlerini tezgahlarında dokuyarak tamamladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki kadınlar, Afyon'dan gelen yöresel kıyafet siparişlerini tezgahlarında dokuyarak tamamladı.

Afyon'dan bir firma tarafından Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifine yöreye ait kıyafetlerinin dokuma tezgahlarında dokunması için bir sipariş verdi. Lefke bezi el dokuma atölyesinde dokunan Afyon yöresine ait yöresel kıyafetlerin siparişleri tamamlanarak teslim edildi. Kooperatif çalışanı Osmaneli'ndeki kadınlar, yörelere ait el sanatlarını ilmek ilmek dokumaya devam devam ettiklerini söyledi. - BİLECİK

Afyon'un yöresel kıyafetleri Lefke bezi el dokuma atölyesinde dokundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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