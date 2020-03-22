AFYON Sandıklı'da 30 bin dekara patates ekimi
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Sandıklı, Güncel

AFYON Sandıklı'da 30 bin dekara patates ekimi

Sandıklı'da 30 bin dekara patates ekimiAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde patates ekim sezonu başladı.

22.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:48
AFYON Sandıklı'da 30 bin dekara patates ekimi

Sandıklı'da 30 bin dekara patates ekimi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde patates ekim sezonu başladı. İlçede bu sezon 30 bin dekar alana ekim yapılması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı merkez ve köylerinde ekim sezonu başladı. İlçede patates ekimi yazlık ve kışlık olmak üzere iki dönem halinde gerçekleştiriliyor. İlçede 30 bin dekar alana patates ekimi yapılması beklenirken, yazlık ekimler mart sonunda başlıyor ve nisan ayı sonlarına kadar sürüyor. Kışlık ekim ise nisan ayı sonunda başlayarak temmuz ayına kadar sürüyor. İlçede patates hasadı ise yazlık patates ekimlerinde temmuz ayı sonlarında, kışlık patates ekimlerinde de ağustos ayının son günlerinde başlıyor. Patates ekim işleminde ise önceden tarlalar sürülerek gübreleme işlemi yapılıp, ekime hazır hale getiriliyor. Daha sonra kadın işçiler tarafından kesilerek ekime hazır hale getirilen patatesler, ekim yapılacak tarım makinesine konulduktan sonra ilaçlama işlemi yapılarak ekim işlemine geçiliyor.

10 yıldır patates ektiğini söyleyen Özcan Görgün, "Patates tohumlarını Ödemiş'ten getirdik. İlçemizde yazlık patates ekimleri mart ayında başlar ve nisan ayı ortası ya da sonlarına doğru tamamlanır. Temmuz ayı sonlarında söküm başlar. Kışlık ekim dediğimiz agre cinsi patatesler de nisan ayı sonunda başlar. Ağustos gibi biter. Kasım ayında Ödemiş'ten tohumluk patateslerimizi alıyoruz. Depolarımıza indiriyoruz. Mart ayında depolarımızdan çıkartıyoruz. Önce tohumluk patateslerimizin kesimini yaparız. Daha sonra kışın hazırladığımız tarlalara gübreleri atarız. Tohumlarımızı ilaçlar ve ekime başlarız. Ekimden bir ay sonra tekneleme dediğimiz boğaz doldurma işlemini yaparız. Hatları döşer sulama yaparız. Söküm yazlıklarda temmuz ayında başlar. Kışlık ekimlerde de ağustos ayının son günlerinde başlar. Eylül ayının ortasında biter" dedi.

AFYON Sandıklı'da 30 bin dekara patates ekimi

Kaynak: DHA

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AFYON Sandıklı'da 30 bin dekara patates ekimi

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