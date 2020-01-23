Afyon sakızı ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Haberler » Güncel » Afyon sakızı ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Haber

Afyon sakızı ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, afyon sakızı ticareti yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı.

23.01.2020 09:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:09
Afyon sakızı ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, afyon sakızı ticareti yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu getirileceği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine kent merkezindeki bir adreste buluşan F.Y ve Y.A'yı suçüstü yakaladı.

Operasyonda, 282 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler