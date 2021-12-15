Afyon MYO'da İki Farklı Etkinlik Gerçekleştirildi

AFYON (Habermetre) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Afyon Meslek Yüksekokulunda (MYO) iki farklı etkinlik gerçekleştirildi.

Alman firması Dörken A. Ş. 'den Fizik Mühendisi Aylin Kalav tarafından Afyon MYO konferans salonunda gerçekleştirilen "Drenaj Sistemleri ve Yeşil Çatılar" konulu sunumda; temelden çatıya kadar bina, metro, tünel gibi yapıları etkileyen suların tahliyesi için firmalarınca geliştirilen drenaj sistemleri ile günümüzde giderek kullanımı yaygınlaşan yeşil çatılar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kalav, sürdürülebilirliğin; kalite yönetim sistemlerinin yanı sıra, güvenlik, maliyet ve çevrenin korunmasına katkının ortak yaklaşım olarak benimsediğinde sağlanabileceğini, bu amaçla, Dörken Sistem olarak kalite, iş güvenliği ve çevre sağlığı konularında yasal düzenlemelerin gereklerinden daha katı kriterleri kendilerine hedef belirlediklerini belirterek, bu yönde ürün odaklı tasarımlar yaptıklarını ve çözüm ürettiklerini ifade etti. Kalav, temel duvarı olarak dikey yüzeylerde, delme tipi tüneller gibi çift kabuklu yüzeylerde, yatay yüzeylerde ve yeşil çatı uygulamalarında yalıtım koruma amaçlı kullanılan yüksek yoğunluklu polietilen kabarcıklı levhalarda, drenaj kapasitesiyle birlikte aranması gereken en önemli özellikler olan basınç dayanımına ve kabarcık/zemin temas yüzeyine uygulamada mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Basınç dayanımının sadece toprak ve topraktan gelecek suyun basıncına dayanım olarak düşünülmemesi gerektiğini söyleyen Kalav, "Bu dayanım, levhaların uzun süreli sabit yük altında yaşlanma ve ezilme katsayılarını etkileyen en önemli faktör. Yeşil çatılar için geliştirilen yalıtım levhalarının bitki köklerinin delmesine karşın oldukça dayanıklı olması gerekir" diye konuştu.

Ayrıca Kalav, sunum sırasında, katılımcıların görebilmeleri için getirdikleri drenaj levhalarını yüzeylerde nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak da gösterdi.

Bilgilendirme sunumunun ardından Afyon MYO Müdürü Prof. Dr. Tayfun Uygunoğlu tarafından Aylin Kalav'a teşekkür belgesi takdim edildi.

İş Kulübü Eğitimi Verildi

Gerçekleştirilen diğer bir etkinlikte ise Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İş ve Meslek Danışmanları Deniz Arık ve Şerife Haytabey tarafından Afyon MYO öğrencilerine yönelik "özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve iş arama becerileri eğitimleri" verildi. Öğrencilere istihdam ekseninde yapmayı planladıkları işe odaklanmaları, danışmanlık hizmetleri faaliyetleri kapsamında ise iş bulma, mesleki uyum problemlerini giderme, mesleki becerilerini geliştirme süreçlerinde destek olacak bilgiler aktarıldı.

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