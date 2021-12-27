Afyon MYO Aşçılık Programından Sosyal Sorumluluk Etkinliği

AFYON (Habermetre) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Afyon Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Özel Park Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Özel Yavuzoğlu Ortaokulu öğrencilerini mutfak atölyelerinde ağırladı.

Aşçılık ikinci sınıf öğrencileri, gelen misafir öğrencilere hem aşçılık mesleğini tanıttılar hem de mutfakta kullanılan ekipmanlar ve baharatlar hakkında bilgi verdiler. Misafir öğrenciler, aşçılık öğrencilerinin rehberliğinde Kayseri yağlaması, piliç topkapı, köfte çeşitleri, lavaş ekmek, çeşitli mezeler, sütlü tatlılar, irmik helva, kurabiye vb. ürünler yaptılar. Beraber çalışmanın, üretmenin, yemenin ve eğlenmenin tadına varan öğrenciler, mutlu bir şekilde mutfaktan ayrıldılar.

Ayrıca etkinlikte; Çevre İl Müdürlüğünden Çevre Mühendisi Birol İnan tarafından mutfaktan çıkan atıklar ve değerlendirilmesi hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, eğitmen Meltem Eşit tarafından da mutfakta ilk yardım ve hijyen konusunda bilgilendirildiler.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu etkinliği gerçekleştiren Öğr. Gör. Tansu Çelik ve Öğr. Gör. Erkan Çelik yaptıkları açıklamada etkinlikte Gastronomi şehri seçilen Afyonkarahisar'ın tescilli ürünleri ile geleneksel Türk lezzetlerini kullanmaya özen göstererek yöresel ürünlerle ilgili farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurguladılar. Ayrıca bu tür etkinlikler sayesinde aşçılık öğrencilerinin iletişim becerilerini geliştirdiklerini, mesleki anlamda ise hedeflerini netleştirdiklerini belirttiler.

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