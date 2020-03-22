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AFYON Muhtar, sokağa çıkamayan mahalle halkına kurye hizmeti veriyor

Muhtar, sokağa çıkamayan mahalle halkına kurye hizmeti veriyorAFYONKARAHİSAR'da 36 yıllık mahalle muhtarı Erdal Balıbey (60), koronavirüs salgını sonrasında sokağa çıkmaları tavsiye edilen mahalle sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için 24 saat kurye hizmeti veriyor.

22.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:43
AFYON Muhtar, sokağa çıkamayan mahalle halkına kurye hizmeti veriyor

Muhtar, sokağa çıkamayan mahalle halkına kurye hizmeti veriyor

AFYONKARAHİSAR'da 36 yıllık mahalle muhtarı Erdal Balıbey (60), koronavirüs salgını sonrasında sokağa çıkmaları tavsiye edilen mahalle sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için 24 saat kurye hizmeti veriyor. Erdal Balıbey, "İnsanların uyması gereken kuralları anlatarak, yanlarında olarak mahallemizdeki insanlarımıza, kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Mahalle halkımın 24 saat emrinde ve hizmetindeyim" dedi.

Dünyayı saran ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınının ardından hükümetin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında birçok sektörde verilen hizmetler durdurulurken, vatandaşlara da zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuluyor. Son alınan kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların evden çıkmalarına kısıtlama getirilirken, Afyonkarahisar'ın Güvenevler Mahallesi'nde 36 yıldır muhtarlık yapan Erdal Balıbey, özellikle yaşlı vatandaşların mağdur olmaması adına harekete geçti. Muhtar Erdal Balıbey, telefon ve sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları bilgilendirerek, evlerinden çıkamayanların ihtiyaçlarını ise bisikletine binerek bizzat karşılıyor.

'HALKIMIN 24 SAAT EMRİNDE VE HİZMETİNDEYİM'

Erdal Balıbey, "1984 yılından bu yana Güvenevler Mahallesi muhtarı olarak hizmet veriyorum. Koronavirüsün çıktığından beri devletimizin ve hükümetimizin aldığı kararlar üzerine bu bilgileri gerek sosyal medya üzerinden, gerek internet üzerinden paylaşarak hem sorunlara yardımcı olmak amacıyla hem de kişilere ulaşarak ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyorum. İnsanların uyması gereken kuralları anlatarak, yanlarında olarak mahallemizdeki insanlarımıza, kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Mahalle halkımın 24 saat emrinde ve hizmetindeyim" dedi.

'6 BİN 800 VATANDAŞIM VAR'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Muhtar Erdal Balıbey, "Yaşlılarımızın her ne tür gereksinimi varsa ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Finansörlüğünü yapan dostlarımız da var. İhtiyaçları anlatıyoruz ve onlardan aldığımız yardımları ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. Durumu iyi olan vatandaşlarımız ise bizlere ücretini takdim ederek taleplerini iletiyorlar biz de ihtiyaç duydukları ürünü alıp kendilerine ulaştırıyoruz. Mahallemde bulunan 6 bin 800 vatandaşım var ve tüm vatandaşlarımın telefon numaraları bende var. Benim numaram da mahalle sakinlerimin tamamında mevcut. İletişimimizi telefon ve sosyal medya hesabım üzerinden sağlayarak ihtiyaçlara her an cevap verebiliyoruz" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ DUYARLI DAVRANIYOR'

Vatandaşların ilk zamanlarda koronavirüs salgınını önemsemediğini kaydeden Erdal Balıbey, şöyle devam etti:

"'Bize bir şey olmaz, acı patlıcanı kırağı çalmaz' gibi literatürde geçen kelimelerle insanlar kendilerini avutmaya çalışıyorlardı. Biz de bunun yanlış olduğunu en azından ulaşabildiğimiz insanlara bu işin ehemmiyetinin daha farklı olduğunu dile getirmeye çalıştık. Yakın zamandan itibaren de insanlarımız bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunu ve üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu hissetti. Perşembe gününden itibaren mahallemizde ve il genelinde vatandaşlarımız duyarlı davranıyor. Sokağa çıkmıyorlar, alışveriş merkezlerine gitmiyorlar, zorunlu ihtiyaçları olmadıkça sokağa çıkmayarak duyarlığını da ortaya koyuyor ve kurallara riayet ediyor."

'36 YILDIR MAHALLE MUHTARI OLARAK HİZMET VERİYORUM'

Hayata geçirdiği uygulamadan da mutlu olduğunu aktaran Erdal Balıbey, "Ben 60 yaşındayım ve 1984 yılında muhtar oldum, 36 yıldır mahalle muhtarı olarak hizmet veriyorum. Mahalle sakinlerimizin bir çoğunun arkadaşı, bir çoğunun ise evladı gibiyim. Mahallemizdeki insanların bir çoğu beni muhtardan ziyade evladı olarak görür, kardeşi olarak görür. Ben de bu mahallede büyüdüysem mahalle sakinlerimiz de beni sevip, şefkatle yaklaşıyorsa ben de bir muhtar, bir kardeşleri ve evlatları olarak elimden geldiğince onlarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum" dedi.

AFYON Muhtar, sokağa çıkamayan mahalle halkına kurye hizmeti veriyor

Kaynak: DHA

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AFYON Muhtar, sokağa çıkamayan mahalle halkına kurye hizmeti veriyor

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