AFYON Motosiklet üzerinde bisikleti taşıdılar
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AFYON Motosiklet üzerinde bisikleti taşıdılar

Motosiklet üzerinde bisikleti taşıdılarAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 2 kişi, motosiklet üzerinde bisiklet taşırken hem kendi canlarını hem de trafiklerin canını tehlikeye attı.

21.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:10

Motosiklet üzerinde bisikleti taşıdılar

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 2 kişi, motosiklet üzerinde bisiklet taşırken hem kendi canlarını hem de trafiklerin canını tehlikeye attı.

Sandıklı ilçesi Yalıncak Caddesi ile Eski Afyon yolu üzerinde geçen gün kimliği belirsiz iki kişi, motosikletle bisikleti taşırken görüntülendi. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüde, sürücü motosikleti kullanırken, arka koltukta oturan yolcunun tekerlekleri yukarı gelecek şekilde döndürüp, kucağına bindirdiği bisikleti tutarak yolculuk yaptığı anlar yer aldı. Yolculukta kask da kullanılmayan 2 kişi hem kendi canlarını hem de trafiklerin canını tehlikeye attı.

AFYON Motosiklet üzerinde bisikleti taşıdılar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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