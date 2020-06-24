Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne "engelsiz üniversite"lerde 13 ödül Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), 116 farklı üniversiteden 841 başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 2020 yılı Engelsiz Üniversite Ödüllerinde, mekanda erişilebilirlik alanında 13 bayrak ödülüne layık görüldü.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), 116 farklı üniversiteden 841 başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 2020 yılı Engelsiz Üniversite Ödüllerinde, mekanda erişilebilirlik alanında 13 bayrak ödülüne layık görüldü.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi 13 bayrak ödülü ile en çok bayrak ödülü alan üniversiteler oldu.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen törende, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş AKÜ olarak 11 aktif fakülte, 5 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 33 araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam ettiklerini kaydetti.

AKÜ olarak çevreci ve engelsiz bir kampüste öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim ve araştırma anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Karakaş, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda hak temelli bir yaklaşımla engelli öğrencilerimiz için engelsiz bir kampüs yaşamı oluşturmak için gayret ettik. Bu doğrultuda tüm birimlerimizde özellikle mekanda erişim sorunlarını ortadan kaldırdık. Tüm birimlerimizde engelli asansörü, engelli rampaları, engelli tuvaletleri, engelli takip yüzeyleri Braille alfabesi ile yön levhaları, engelli otoparklarını inşa ettik ve mekanda erişim konusunda şu anda hiçbir sorunumuz kalmadı. Yine eğitimde erişim noktasında da ciddi gayretler içerisinde olduk."

"Türkiye'nin otizmli ilk yüksek lisans öğrencisi AKÜ'den"

Devlet Konservatuvarında hem lisans hem de lisansüstü programlarda özellikle otizmli ve görme engelli öğrencilere yönelik çalışmalar yapıldığını aktaran Karakaş, "Bir öğretim üyemiz bizzat Braille alfabesini öğrenerek notaları çıkarttı ve görme engelli öğrencimize notaları öğretti. Yine bir başka öğretim üyemiz, otizmli öğrencimizi yüksek lisans programından bir hafta önce mezun etti. Dolayısıyla bu sonuçları görmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Eğitimde erişim noktasında da engelleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarını ifade eden Karakaş, üniversitelerindeki 110 engelli öğrenciyle yakından ilgilendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA