Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

AFYON (Habermetre) - Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir'in de hazır bulunduğu ziyarette; Genel Sekreter İhsan Ceran, AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şerife Ebru Okuyucu ve Afyon Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Seda Mazlum da yer aldı.

Gerçekleşen ziyarette Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı ile AKÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol; Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı olarak hizmet veren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde mevcut bulunan personel odaları ile adli görüşme odalarının ve Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan kadın mahkümların çocukları için planlanan kreşin iç mekan tasarımının yapılması konusunda gerçekleştirildi. Protokol kapsamında yapılacak tasarımların iki boyutlu plan, kesit, detay çizimleri ve üç boyutlu iç mekan görselleri (İç Mekan Projeleri) AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Afyon Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğretim elemanları tarafından hazırlanarak, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilecektir.

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