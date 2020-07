AFYON Hasadını yaptığı 7 bin yıllık buğday tohumunu, 61 ile dağıtarak çoğaltmak istiyor Hasadını yaptığı 7 bin yıllık buğday tohumunu, 61 ile dağıtarak çoğaltmak istiyorAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde tarımla uğraşan Hıdır Güneş (46), babasından kalan ve 7 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu iddia ettiği 6 bin metrekarelik tarlasına ektiği siyez buğdayının hasadını yaptı.

Sandıklı'da tarımla uğraşan Hıdır Güneş, ağabeyinin eşinin babasına verdiği, babasının da ona verdiği 7 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu iddia ettiği buğday tohumunu çoğaltmak için çalışıyor. Önce bir avuç tohum ekerek 45 kilo tohum elde eden Güneş, 45 kiloluk tohumu da 6 bin metrekarelik tarlasına çocuklarının yardımıyla ekti. Filizlenerek büyüyüp başak veren buğdaylar, şaşkına çeviriyor. Bir başakta 100'ün üzerinde buğday yer alıyor. Su ve gübre istemeden yetişen ve boyu 2 metreye yaklaşan buğdayın hasadı yapıldı. Çoğaltmak istediği buğday basına yansıyınca 61 ilden talep geldiğini söyleyen Hıdır Güneş, elinden geldiğince temin edeceğini aktardı. Güneş, Biçerci arkadaşımız geldi, biçerini temizledi. Hasadımızı yapıyoruz. İnşallah buğdayımızın bolluk ve bereketinin memleketimize faydası olacağı inancındayım. Rabbim beni utandırmasın inşallah. Buğdayımıza baya talep oldu. Şu anda 61 ille iletişim kurduk. İnsanlar buraya gelmek istiyor. Hasadımızı yapalım. Hepsini çağıracağım. Hepsine de 3'er kilo vermeyi planlıyoruz. Güzel kardeşlerimizi 2 ya da 3 gün içersinde çağıracağız. İllerinde çoğaltmaları için buğdaylarımızdan vereceğiz. Her köyde, her kasabada, her ilçede ve her ilde çoğalsın istiyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA