Afyon Eber Biokütle Enerji Santraline Trabzonspor’un renkleri giydirildi
Trabzonspor'un Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Oltan-Köleoğlu Enerji tarafından Afyon'un Çay ilçesinde kurulan Türkiye'nin en büyük biyokütle enerji santraline bordo-mavi renkler giydirildi.
04.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:52
Trabzonspor'un Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Oltan-Köleoğlu Enerji tarafından Afyon'un Çay ilçesinde kurulan Türkiye'nin en büyük biyokütle enerji santraline bordo-mavi renkler giydirildi.
Kaynak: Dunya.com