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Afyon Eber Biokütle Enerji Santraline Trabzonspor’un renkleri giydirildi

Trabzonspor'un Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Oltan-Köleoğlu Enerji tarafından Afyon'un Çay ilçesinde kurulan Türkiye'nin en büyük biyokütle enerji santraline bordo-mavi renkler giydirildi.

04.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:52
Afyon Eber Biokütle Enerji Santraline Trabzonspor’un renkleri giydirildi

'un Başkan Yardımcısı 'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Oltan-Köleoğlu Enerji tarafından 'un Çay ilçesinde kurulan Türkiye'nin en büyük biyokütle enerji santraline bordo-mavi renkler giydirildi.

Kaynak: Dunya.com

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