Afyon, Dinar Kumalar Yaylasından Gelen İnanılmaz Tat

Uzun yıllardır hizmet veren ve müşterilerinin beğenisini kazanan Gençler Haşhaş'ın kalitesini ve çalışma prensiplerini kendilerinden dinledik.

"BİZİM RAKİBİMİZ YOK"

Gençerler Haşhaş Firma Yöneticisi Bayram Gencer, "Afyon yöresinin özel ürünlerini üretiyoruz. Haşhaş, tahin ve pekmez tamamen doğal olarak üretiyoruz. Afyon, Dinar'da bulunan Kumalar Yaylası diyarından elde ettiğimiz ürünleri doğal olarak üretiyoruz. Müşterilerimizin hizmetindeyiz ve ihracat da yapıyoruz. Bizim rakibimiz yok. tahini bizim ürettiğimiz kıvamda yapabilen bir imalatçı yok. Biz bu konuda çok iddialıyız." dedi.

İYİ HAŞHAŞ NASIL ÜRETİLİR

Bayram Gencer, "Biz çiftçiden aldığımız doğal ürünü müşterimizle buluşturuyoruz. İyi haşhaşın sırrı çiftçinin yetiştirme yöntemiyle alakalı, suyunu verip bakımını yaparsa biz de aradığı lezzeti müşterilerimize verebiliyoruz. Suyla yetişen haşhaş daha dolgun olur ve yağ oranı yüksek olur.İşte biz bu vizyon ile ürünümüzü çiftçiden seçerek alıyoruz ve öyle imal edip müşterilerimize ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.