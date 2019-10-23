Afyon'dan Afrika'ya "Bir Damla Hayat"

23.10.2019 20:14

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, Afyonkarahisarlı hayırseverlerin desteğiyle "Bir Damla Hayat Su Kuyusu Projesi" kapsamında Nijer, Zimbabve ve Togo'da 5 solar enerji donanımlı su kuyusu yaptırıldı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve TDV öncülüğünde toplanan bağışlarla Nijer, Zimbabve ve Togo'da toplam maliyeti 850 bin lirayı bulan 5 su kuyusu inşa edildi.

Kuyular, Türkiye'den giden TDV yetkilileri ile yerel otoriteler ve bölge halkının hazır bulunduğu törenle hizmete açıldı.

Nijer'in başkenti Niamey'e 200 kilometre uzaklıktaki Maurey bölgesindeki su kuyusunun açılışına katılan Afyonkarahisar Müftüsü ve TDV Afyonkarahisar Şube Başkanı Şükrü Kabukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halkının elle açtıkları kuyulardaki sağlıksız sularla su ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Kırsal bölgelerde su ve elektrik sıkıntısı

"Afrika'da hayat özellikle çocuklar ve kadınlar için çok zor. Kırsal bölgelerde ise su ve elektrik yok. Yoksulluk burada çok farklı hissediliyor." diyen Kabukçu, su ihtiyacını temin etme görevinin ise kadın ve çocuklarda olduğunu belirtti.

Kaynak: AA