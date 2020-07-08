Afyon'da TikTok Faciası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti Afyon'da TikTok faciası yaşandı. Afyonkarahisar'a merkeze bağlı Karaaslan köyünde yaşanan olayda Oğuzhan Baylan isimli 17 yaşındaki genç, bir arkadaşı ile bölgedeki taş ocakları tarafından açılan ve içi su birikintisi dolu olan yere gitti.

Afyon'da TikTok faciası yaşandı. Afyonkarahisar'a merkeze bağlı Karaaslan köyünde yaşanan olayda Oğuzhan Baylan isimli 17 yaşındaki genç, bir arkadaşı ile bölgedeki taş ocakları tarafından açılan ve içi su birikintisi dolu olan yere gitti. Söylenenlere göre, TikTok videosu çekmek için suya giren genç bi anda gözlerden kayboldu.

TikTok Videosu Çekmek için Suya Giren Genç Hayatını Kaybetti

Gencin arkadaşı kıyıda bulunan kayalara tutunarak kendisini kurtardı ve Oğuzhan Baylan'ın ailesi ile jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olayın yaşandığı bölgeye sağlık ekipleri, Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Biriminde görevli ekipler de bölgeye intikal etti. Dalgıç polisler gencin cansız bedenini sudan çıkardı.

Aile sinir krizleri geçirerek feryat etti ve olayın ardından ocağı işleten şirketin açtığı çukur ve su birikintisi ile ilgili herhangi bir uyarısı levha koymadıklarını iddia ederek tepki gösterdi. Jandarma'nın inceleme çalışmalarının devam ettiği bilgisi aktarıldı.

Kaynak: Tamindir