Afyon'da sis etkili oldu - Haberler
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Afyon'da sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Haberler | Yerel

Afyon'da sis etkili oldu Afyonkarahisar'da aşırı sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

AFYON (İHA) - Afyon'da sis etkili oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aşırı sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Gece geç saatlerde başlayan sisli hava sabah saatlerinde de etkili oldu. Yoğun sis dolayısı ile özellikle sürücüler zor anlar yaşanırken, birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Afyonkarahisar'ı sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü kentte polis de araç sürücülerine uyarılarda bulundu. Sis nedeniyle birçok araç sürücüsü ve yayalar ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Afyon'da sis etkili oldu

Afyon'da sis etkili oldu

Afyon'da sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Son Dakika Haberleri

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