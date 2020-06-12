Afyon'da DAEŞ üyesi olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı Afyonkarahisar'da DAEŞ silahlı terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da DAEŞ silahlı terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Afyonkarahisar'da ikamet eden ve DAEŞ üyesi olduğu değerlendirilen şahısların deşifre edilmesi ve yapabilecekleri eylemlerin engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucu yapılan operasyonla Irak uyruklu 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, soruşturmalarının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA