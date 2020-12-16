Afyon'da 3 yaşlıyı 150 bin lira dolandıran şebeke JASAT'tan kaçamadı
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Afyon'da 3 yaşlıyı 150 bin lira dolandıran şebeke JASAT'tan kaçamadı

16.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:37
Afyon'da 3 yaşlıyı 150 bin lira dolandıran şebeke JASAT'tan kaçamadı

DENİZLİ(İHA) – Afyonkarahisar'ın üç ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak üç yaşlıyı 150 bin lira dolandırdıkları iddia edilen şebeke, JASAT ekiplerinin sıkı takibi sonucu Denizli'de yakalandı.

DENİZLİ(İHA) – Afyonkarahisar'ın üç ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak üç yaşlıyı 150 bin lira dolandırdıkları iddia edilen şebeke, JASAT ekiplerinin sıkı takibi sonucu Denizli'de yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma ekipleri son zamanlarda artan dolandırıcılık olayları ile ilgili operasyonlarına devam ediyor. Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan şahıslar evlere girerek Altın, Euro ve nakit para alarak kaçtıkları tespit edilen 3 şahıs fiziki takibe alındı. Takibi yapılan şahısların Afyonkarahisar ilinde Sandıklı, İhsaniye ve Başmakçı ilçelerinde dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Afyonkarahisar ve Denizli JASAT ekipleri tarafından takibi yapılan araç, Denizli iline girdikleri sırada polis ekipleri ile birlikte durduruldu. Operasyonda araç içerisinde bulunan Ahmet D. (37), Şakir A. (43) ve Ali Ç. (56) yakalandı. Araç içerisinde arama yapan JASAT ekipleri yaşlı vatandaşları dolandıran şahısların çaldığı Altın, Euro ve 150 bin TL nakit para ele geçirildi.

JASAT ekipleri 3 şahsı gözaltına aldı

JASAT tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 3 şahıs işlemleri yapılmak üzere Afyonkarahisar'dan gelen JASAT ekiplerine teslim edildi. Şüpheli şahısların son bir hafta içerisinde ise yaklaşık 150 bin TL'lik vurgun yaptığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Afyon'da 3 yaşlıyı 150 bin lira dolandıran şebeke JASAT'tan kaçamadı
Afyon'da 3 yaşlıyı 150 bin lira dolandıran şebeke JASAT'tan kaçamadı
Afyon'da 3 yaşlıyı 150 bin lira dolandıran şebeke JASAT'tan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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