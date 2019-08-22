Afyon'da 17 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonla 17 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonla 17 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, Sinanpaşa ilçesinde araziye kurutulmak amacıyla bırakılmış vaziyette 17 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Meydana gelen olayla ilgili iki şüpheli şahsın yakalanma çalışmalarına devam edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR