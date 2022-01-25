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Afyon Belediyespor, Marko Filipovity'i transfer etti

Afyon Belediyespor, Marko Filipovity'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Marko Filipovity'i kadrosuna kattı.

AFYON (AA) - ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Marko Filipovity'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak İspanya Ligi'nde Obradoiro forması giyen, geçen sezon da İtalya Ligi'nde oynayan 25 yaşındaki Macar milli oyuncu Marko Filipovity'nin transfer edildiği belirtildi.

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AA / Arif Yavuz - Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi, Sigorta, Medya, Afyon, Spor, Haber

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