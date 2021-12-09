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Afyon Belediyespor, ligde yerli ve genç oyuncularıyla mücadele edecek

Afyon Belediyespor, ligde yerli ve genç oyuncularıyla mücadele edecek
AA / Arif Yavuz - Haberler | Spor

HDI Sigorta Afyon Belediyespor Kulüp Başkanı Cömert Küce, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki kalan maçlarında yerli ve genç oyuncuların mücadele edeceğini açıkladı.

AFYON (AA) - HDI Sigorta Afyon Belediyespor Kulüp Başkanı Cömert Küce, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki kalan maçlarında yerli ve genç oyuncuların mücadele edeceğini açıkladı.

Küce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübü devraldıktan üç ay sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte ertesi sezon bütün maçların seyircisiz oynanması sonucu gelir kaynaklarının azaldığını belirtti.

Bu sezonda dövizin yükselişini öngöremediklerini aktaran Küce, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kulübümüz üç sezon önce kapanmışken taşın altına elimizi koyduk ama taşı ancak hafifletebildik, kaldıramadık. Yine de gün doğmadan neler doğar, umudumu yaşatmaya devam edeceğim. Eski bir sporcu olarak kulübü devralmakla bir hayalimi sonuna kadar sürdürmek istedim. İki buçuk sezon boyunca her sezon başı küme düşer denen takımımız hepimize başka hayaller yaşattı. Bu zorlu süreçte hep yanımda olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e ve yürekleri bizimle atan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte kulübümüz kalan maçlarında yerli oyuncular ve genç takım ile mücadele edecektir."

AA / Arif Yavuz - Spor Haberleri

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