Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı tekrar oynanacak

05.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:55

Türkiye Basketbol Federasyonu, Afyon Belediyespor ile Fenerbahçe Beko müsabakasının, Afyon Belediyespor'un itirazı üzerine tekrar edileceğini açıkladı.



Türkiye Basketbol Federasyonu, Afyon Belediyespor ile Fenerbahçe Beko müsabakasının, Afyon Belediyespor'un itirazı üzerine tekrar edileceğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü - Fenerbahçe Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.



Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır."



Fenerbahçe Beko, Afyon Belediyespor 'u 64-62 yenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA