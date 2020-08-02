Afyon Belediyespor, Chris Wright ve Egemen Güven'i transfer etti ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Afyon Belediyespor, ABD'li oyuncu Chris Wright ve Egemen Güven'i transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Afyon Belediyespor, ABD'li oyuncu Chris Wright ve Egemen Güven'i transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Belediyespor Basketbol Takımımız, 2019-2020 sezonunda Polski Cukier Torun forması giyen Chris Wright (30) ile Türk Telekom forması giyen Egemen Güven'i (23) kadrosuna katmıştır. Wright ile Güven'e 'Takımımıza hos¸ geldin' diyor, mor-beyazlı forma altında bas¸arılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı. ABD'li Wright oyun kurucu, Egemen Güven ise pivot mevkisinde görev alıyor. Her iki oyuncu ile de 1'er yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi. Kaynak: AA