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Afyon Belediye Yüntaş'ta transfer

Voleybolda Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Afyon Belediye Yüntaş, Brezilyalı smaçör, Thiago Sens'i kadrosuna kattı.

Afyon Belediye Yüntaş'ta transfer
02.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:37

Voleybolda Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Afyon Belediye Yüntaş, Brezilyalı smaçör, Thiago Sens'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncunun transferine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı başarılı smaçör, Thiago Sens'i renklerine bağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, yeni transfer Sens ile bir yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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