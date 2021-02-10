Afyon Belediye Yüntaş: 3-2
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Afyon Belediye Yüntaş: 3-2

10.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:27
Afyon Belediye Yüntaş: 3-2

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Pınar Elma (xx)ALTEKMA: Oliveira (xxx), Ahmet (xx), Buculjevic (xx), Hamacher (xx), Yunus Emre (xx), Oğuzhan (x), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin (xx), Kaan (xxx), Mehmet Hacıoğlu (x), Cansın (x)AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Lima (xxx), Gavilan (xxx),...

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Pınar Elma (xx)ALTEKMA: Oliveira (xxx), Ahmet (xx), Buculjevic (xx), Hamacher (xx), Yunus Emre (xx), Oğuzhan (x), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin (xx), Kaan (xxx), Mehmet Hacıoğlu (x), Cansın (x)AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Lima (xxx), Gavilan (xxx), Kaan (xx), Vefa (xx), Poglajen (xx), Furkan (xx), Alperay (xx), Fatih (x), Cansın Enaboifo (x), Berk (x)SETLER: 19-25, 25-19, 23-25, 25-19, 15-13SÜRE: (26, 26, 28, 25, 20)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 20'nci hafta erteleme maçında Play-Off hedefindeki Altekma evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Afyon Belediye Yüntaş'ı iki kez geriye düşmesine rağmen tie-break setiyle 3-2 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 19-25, 25-19, 23-25, 25-19 ve 15-13'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Altekma 37 puana, Afyon ekibi ise 27 puana ulaştı. İzmir temsilcisi 3 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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