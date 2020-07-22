AFYON BALKONUNA BORULARDAN SEBZE AĞACI YAPTI
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AFYON BALKONUNA BORULARDAN SEBZE AĞACI YAPTI

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bisiklet tamircisi Mustafa İlhan(50), plastik boruları birleştirerek balkonuna sebze ağacı yaptı.

22.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:07

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bisiklet tamircisi Mustafa İlhan(50), plastik boruları birleştirerek balkonuna sebze ağacı yaptı. Boruların içine biber, domates ve fasulye fide diken Mustafa İlhan, amacının bahçesinde sebze yetiştirmek olduğunu söyledi.

Sandıklı'da bisiklet tamirciliği yapan ve yaptığı yeniliklerle sürekli gündeme gelen Mustafa İlhan, bu sefer de balkonuna plastik boruları birleştirerek sebze ağacı yaptı. Balkonunda sebze yetiştirmek isteyen Mustafa İlhan, eski buzdolabı içerisine toprak doldurdu. Buraya da birbirine eklediği boruları yerleştirdi. Boruların içlerine ve buzdolabına 18 domates, biber ve fasulye fidesi diken ve her gün düzenli bakımını yapan Mustafa İlhan'ın sebze ağacında biber ve domatesler ürün verdi.

'ÇOCUKLARIMIZ TOPRAĞA DEĞMİYOR'

Mustafa İlhan, "Bu gördüğünüz balkonda sebze ağacı. Evlerimiz balkonlu. Güneş görüyor. İnsanlarımız topraktan uzaklaştı. Çocuklarımız toprağa değmiyor. Düşünürken, 100'lük çatal borulardan sebze ağacı yaptım. Her bir gözüne fide diktim. Üst tarafa domates diktim, onun altına biber diktim. Kabak diktim yan tarafında fasulye var. Bir fidenin 5 ya da 6 kilo verdiği söyleniyor. 6 kilo veriyorsa ben fideyi 1 liraya aldım. Sebzeler 5 liradan 30 lira para yapar. Hem bütçemize katkısı olur hem de balkonlarımız yeşerir. Çocuklarımız toprakla haşır neşir olur. Hanımlarımız oynayacak başka bir şey bulamıyor, akıllı telefonla oynuyorlar. Toprakla oynarlar. Benim derdim amacım balkonda ürün yetiştirmek. Nitekim de yeniştirdim. Tek bir kap olsa idi tek fide dikecektim şimdi ise her gözüne ayrı bir fide diktim. 11 göz oldu. Altına da eski bir buzdolabı var onu yerleştirdim, 18 kadar fide diktim. Bu sistemi bir döküm halinde tek parça yapan girişimciler olursa çok para kazanır. Neden? Çünkü balkonuna böyle bir şey yapacak olan alır" dedi.

AFYON BALKONUNA BORULARDAN SEBZE AĞACI YAPTI

Kaynak: DHA

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