AFYON AFYONKARAHİSAR- ANTALYA KARAYOLUNDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

10.08.2019 13:16

Antalya karayolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Polisler kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Antalya karayolu ile yol üzerindeki dinlenme tesislerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Bu sabah saatlerinden itibaren karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik polisleri de aralıksız denetim yapıyor. Yol üzerinde ve kavşaklarda uygulama noktaları oluşturan trafik polisleri, sürücüleri emniyet şeritlerini işgal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar meydana geliyor.

Kaynak: DHA