Afyon'a gelenler Mevlevi Müzesine mutlaka uğruyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın önemli turizm noktalarında biri olan ve Mevlana'nın torunu Sultan Divani'nin türbesinin bulunduğu Mevlevihane ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Mevlevilik Kültürü'nü Afyonkarahisar'a taşıyan Mevlana Celalettin-i Rumi'nin torunu Sultan Divani'nin türbesinin bulunduğu Mevlevi Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezmeye gelenlerin mutlaka uğrak noktası olan Mevlevihane, Karahisar Kalesi'nin eteklerinde aslına uygun olarak restore edilerek bir müze haline getirildi. İçerisinde derviş odalarından, çilehaneye, türbeden derviş mutfağına kadar birçok bölüm mum maketlerle canlandırılmış vaziyette.

Afyonkarahisar Mevlevi Müzesi Müdürü Hasan Özpınar, Mevlevihaneyi Afyon'a gelenlerin mutlaka ziyaret ettiğini belirterek, "Afyonkarahisar Mevlevihanesi geride bıraktığımız süreçte, pandemi süreci hakim oldu 1 yılı aşkın süredir. 1 Temmuz tarihi itibariyle normalleşme süreci başladı. Bu süreç boyunca Afyon'un en çok ziyaretçi çeken mekanı oldu diyebiliriz. Şehre yolu düşen hemen hemen herkes; geçiyordum uğradım diyenden tutun, bunun yanında gurbetçilerimiz, Kur'an Kursu talebeleri, farklı kurslardan öğrenciler Mevlevihaneyi sık sık ziyaret ediyorlar. Mevlevi hane pek çok kişiye erişiyor. Hem şehre gelenler, hem şehir dışından farklı ziyaretçiler. Bu bölgede adeta Afyon'un tarihine açılan kapı diyebiliriz. Mevlevihaneye bu bölümde görmüş olduğunuz derviş odaları, caminin iç kısmında bulunan semahane ve türbe bölümleri ilgi ve alakayı çekiyor. Tıpkı bugüne kadar olduğu gibi ziyaretçilerimize hizmet vermeye devam ediyor. Bizlerde burada gerek gruplar oldun, gerek bireysel olsun gelen ziyaretçilerimiz bilgilendiriyoruz.