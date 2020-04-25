Aftan yararlanıp cezaevinden çıktı, 7 yıl önce yaşadığı sokağa geri döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Aftan yararlanıp cezaevinden çıktı, 7 yıl önce yaşadığı sokağa geri döndü - Haber
Çarşamba, Menteşe, Yerel, Haber

Aftan yararlanıp cezaevinden çıktı, 7 yıl önce yaşadığı sokağa geri döndü

Aftan yararlanıp cezaevinden çıktı, 7 yıl önce yaşadığı sokağa geri döndü Menteşe ilçesinde 7 yıl önce hapse giren ve infaz yasası ile tahliye edilen Cengiz Karademir, yıllar önce yaşadığı sokağa geri döndü.

25.04.2020 00:30 | Son Güncelleme: 25.04.2020 00:31
Aftan yararlanıp cezaevinden çıktı, 7 yıl önce yaşadığı sokağa geri döndü

Aftan yararlanıp cezaevinden çıktı, 7 yıl önce yaşadığı sokağa geri döndü

MUĞLA - Menteşe ilçesinde 7 yıl önce hapse giren ve infaz yasası ile tahliye edilen Cengiz Karademir, yıllar önce yaşadığı sokağa geri döndü. Pazar yeri içinde topladığı hurdalardan kendine yer yapan Karademir, yetkililerden yardım istedi.

Bundan 7 yıl önce Menteşe'de bulunan Akyol Pazarı içinde yaşayan ve bir nedenden dolayı hapse giren 55 yaşındaki Cengiz Karademir, infaz yasası ile tahliye edildi. Geçen hafta Çarşamba günü cezaevinden çıkan Karademir, yıllar önce yaşadığı sokağa geri döndü. Cengiz Karademir, "Geçen Çarşamba yasa ile cezaevinden çıktım. Gidecek yerim olmadığı için dışarıda kalıyorum. Hurda topluyorum" dedi.

Sol ayağında platin olduğunu ve değnek yardımıyla zor yürüdüğünü dile getiren Karademir, "Cezaevine girmeden önce pazar yeri içinde kalıyordum. Topladığım hurdaları yine buraya yığıyordum, sonra sanayiye gönderiyordum. Ayrıca balık ağı örüyordum. Yetkililerden yardım istiyorum. Kalacak yer ya da bir iş olabilir. Bekçilik gibi mesela. Hem işimiz hem de kalacak yerimiz olur" diye konuştu.

Sokakta kalan Cengiz Karademir, cezaevine girdikten sonra Aydın'da yaşayan aile bireylerinin hepsinin rahmetli olduğunu dile getirdi.

Aftan yararlanıp cezaevinden çıktı, 7 yıl önce yaşadığı sokağa geri döndü

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haber
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti Haber
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğü iddia edildi Haber
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğü iddia edildi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Başhekim, korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki gösterdi Haber
Başhekim, korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki gösterdi
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi Haber
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar...
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere 'paralel devlet' demesine cevap verdi
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Halil Sezai Cengiz Kurtoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Ergin Ataman Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ramazan Almanya 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Aftan yararlanıp cezaevinden çıktı, 7 yıl önce yaşadığı sokağa geri döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 01:08:56. #1.14#
title