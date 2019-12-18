: AFSÜ Rektörü Okumuş'tan "kadına şiddete hayır"

18.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:28

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, kadına şiddete tepki göstererek, "Kadın hepimiz için anadır, bacıdır, eştir, dosttur, sevgilidir. Kadın baş tacımızdır. Kadına şiddet acizlik ve zayıflığın göstergesidir. Ancak aciz ve karakteri zayıf insanlar güce ve şiddete başvurur." dedi.

Okumuş, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen AFSÜ Akademik Yükselme ve Atanma Töreni'nde, profesör ve doçent olan akademisyenler ile kadrolarına yeni katılan öğretim görevlilerine belge ve hediyeler verileceğini belirtti.

Törende 12 profesör, 16 doçent, 60 doktor öğretim üyesi ve 26 öğretim görevlisi ile 114 yeni akademik personele belge verileceğini aktaran Okumuş, belgelerin yanı sıra verilecek hediyeleri göstermek istediğini söyledi.

Hazırlanan hediye paketlerinden birini açan Rektör Okumuş, paketin içindeki beyzbol sopasını eline alarak, "Bu ne? Bunu ben 'Odamda dursun.' diye almıştım. Bunu da mı hediye paketi yaptınız? Ben bunu kadına şiddet uygulayanları dövmek için almıştım." dedi.

Okumuş'un sözleri, salonda bulunanlardan büyük alkış aldı.

Rektör Okumuş, kadına şiddet olaylarına değinerek, hiçbir zaman şiddet yanlısı olmadıklarını, şiddeti şiddet ile çözmenin yanlış bir yol olduğunu aktardı.

Son günlerde kadın cinayetlerinin sıkça yaşandığına dikkati çeken Okumuş, şunları kaydetti:

"Kadın hepimiz için anadır, bacıdır, eştir, dosttur, sevgilidir. Kadın baş tacımızdır. Kadına şiddet acizlik ve zayıflığın göstergesidir. Ancak aciz ve karakteri zayıf insanlar güce ve şiddete başvurur. Fiziki gücü veya üstünlüğü hak görmek, Hakk'ı, Yaradan'ı tanımamaktır. Şiddete şiddetle karşılık yanlısı değiliz. Ancak şiddete başvuranın da belini kırmalıyız. Sözle, davranışla, efendilikle, akademik unvanımızla, anlatarak, göstererek, öğreterek... Bu konuda üzerimize büyük görevler düşüyor. Kadına şiddete, şiddetle 'hayır' diyoruz. Şiddete uğrayan her kadından da eğer kabul ederlerse, özür diliyoruz."

Okumuş, daha sonra üniversiteyle ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından akademik yükselme gösteren öğretim üyelerine ve üniversite kadrosuna katılan yeni personele belge ve hediyeleri verildi.

Törene, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AFSÜ rektör yardımcıları ve akademik personel ile aileler katıldı.

Kaynak: AA

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