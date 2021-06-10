AFYONKARAHİSAR - AFSÜ Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Konukevi'nin açılışı gerçekleştirildi
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AFYONKARAHİSAR - AFSÜ Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Konukevi'nin açılışı gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Hayırsever Halaç ailesi ve Birlik Vakfı'nca, Afyonkarahisar Ticaret Borsası tarafından hibe edilen arsaya yaptırılan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Konukevi'nin açılışı yapıldı.

Hayırsever Halaç ailesi ve Birlik Vakfı'nca, Afyonkarahisar Ticaret Borsası tarafından hibe edilen arsaya yaptırılan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Konukevi'nin açılışı yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek, AFSÜ yerleşkesindeki törende yaptığı konuşmada, merkezi şehre kazandırdıkları için Halaç ailesine teşekkür etti.

Halaç ailesinin kendisine "Afyonkarahisar'da her yıl bir yatırım yapacaklarını" söylediklerini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Bir yıl bile olmadan yatırımlar biter oldu. Ben Halaç ailesine iyi ki Afyonkarahisarlısınız diyorum. Sizlerin bizden isteği, memleketiniz Emirdağ'a sahip çıkmamız. İnşallah Emirdağ'a sahip çıkacağız. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi her geçen yıl Türkiye'de hatırı sayılır bir yere gelmekte. Bu yatırımın hem üniversitemize hem şehrimize hem de sağlık camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini Türkiye'nin en gözde üniversitesi yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdiklerini, çok kısa sürede elde edilen başarıyla bu sözü tuttuklarını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç da son 20 yılda özellikle sağlıkta ve sosyal hizmetlerde dönüşüm programlarıyla birçok başarılı çalışmanın vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Özellikle sağlığa erişim konusunda önemli adımlar attıklarını vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Daha önce sağlığa, ilaca ve hekime ulaşma konusunda, hastane hizmetlerine, nitelikli hizmetlere erişmek açısından birçok sorunlar yaşıyorduk. Belki birçok vatandaşımız kendi ilinde hizmet alamadığı için başka illere gidiyordu ama öyle bir noktaya geldik ki bugün artık ülkemize birçok ülkenin lideri ameliyat için geliyor. Ülkemiz nitelikli hizmet noktasında baktığımızda bölgesinde lider olan ülke konumuna geldi ve birçok sağlık hizmetini ihraç eder hale geldik."

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da açılışı gerçekleştirilen Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ömer-Zilif Halaç Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Konukevi'nin 60 oda ve 76 yatak kapasiteli olduğunu aktardı.

Halaç ailesi adına konuşan Fazlı Halaç da ellerinden geldiğince memleketleri olan Afyonkarahisar'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

AFYONKARAHİSAR - AFSÜ Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Konukevi'nin açılışı gerçekleştirildi
AFYONKARAHİSAR - AFSÜ Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Konukevi'nin açılışı gerçekleştirildi
AFYONKARAHİSAR - AFSÜ Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Konukevi'nin açılışı gerçekleştirildi
AFYONKARAHİSAR - AFSÜ Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Konukevi'nin açılışı gerçekleştirildi
AFYONKARAHİSAR - AFSÜ Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Konukevi'nin açılışı gerçekleştirildi
AFYONKARAHİSAR - AFSÜ Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Konukevi'nin açılışı gerçekleştirildi
AFYONKARAHİSAR - AFSÜ Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Konukevi'nin açılışı gerçekleştirildi
AFYONKARAHİSAR - AFSÜ Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Konukevi'nin açılışı gerçekleştirildi
AFYONKARAHİSAR - AFSÜ Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Konukevi'nin açılışı gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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