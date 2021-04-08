Afşinli lise öğrencisi "Tüketici hakları" konulu karikatür yarışmasında il birincisi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afşinli lise öğrencisi "Tüketici hakları" konulu karikatür yarışmasında il birincisi oldu

Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel
Afşinli lise öğrencisi 'Tüketici hakları' konulu karikatür yarışmasında il birincisi oldu

Afşin Fen Lisesi öğrencilerinden Sümeyye Ebrar Şahin, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tüketici hakları" konulu karikatür yarışmasında il birincisi oldu.

Afşin Fen Lisesi öğrencilerinden Sümeyye Ebrar Şahin, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tüketici hakları" konulu karikatür yarışmasında il birincisi oldu.

Şahin'e Afşin Fen Lisesinin konferans salonunda düzenlenen törenle plaket takdim edildi.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, burada yaptığı konuşmada, Şahin'in genç nesillerde tüketici hakları konusunda farkındalık oluşturmak adına Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen karikatür yarışmasında il birincisi olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Düzenlenen bu tür etkinliklerin genç nesilleri olumlu yönde teşvik ettiğini aktaran Kaymakam Pınar, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca düzenlenen saldırı sonrası şehit olan güvenlik güçlerinin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından ilçe protokolüne, öğrenciler tarafından çizilen resimlerin yer aldığı dijital ortamdaki resim sergisi izletildi.

Programa, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akalın Bahar Candan
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Burak Yılmaz Yılmaz Vural Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afşinli lise öğrencisi "Tüketici hakları" konulu karikatür yarışmasında il birincisi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:36:33. #1.15#
title