Afşinli lise öğrencisi "Tüketici hakları" konulu karikatür yarışmasında il birincisi oldu

Afşin Fen Lisesi öğrencilerinden Sümeyye Ebrar Şahin, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tüketici hakları" konulu karikatür yarışmasında il birincisi oldu.

Afşin Fen Lisesi öğrencilerinden Sümeyye Ebrar Şahin, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tüketici hakları" konulu karikatür yarışmasında il birincisi oldu.

Şahin'e Afşin Fen Lisesinin konferans salonunda düzenlenen törenle plaket takdim edildi.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, burada yaptığı konuşmada, Şahin'in genç nesillerde tüketici hakları konusunda farkındalık oluşturmak adına Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen karikatür yarışmasında il birincisi olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Düzenlenen bu tür etkinliklerin genç nesilleri olumlu yönde teşvik ettiğini aktaran Kaymakam Pınar, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca düzenlenen saldırı sonrası şehit olan güvenlik güçlerinin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından ilçe protokolüne, öğrenciler tarafından çizilen resimlerin yer aldığı dijital ortamdaki resim sergisi izletildi.

Programa, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk