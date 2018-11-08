Afşinli Kadınlardan Kamek Kurslarına İlgi

Afşin'de, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Afşin Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan kurslar ilgi görüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) kapsamında kuaförlük ve dikiş nakış kursu açıldı.

KAMEK Afşin Eğitim Merkezi'nde açılan kuaförlük ve dikiş nakış kursunda Afşinli kadınlar, el ve mesleki becerilerini geliştirmek ve aile bütçelerine katkı sağlama için eğitim alıyor.

Kursların ev hanımlarına büyük imkanlar sunduğuna dikkat çeken Kuaförlük Kursu Usta Öğreticisi Fatma Özdemir, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu KAMEK kurslarından Afşin Halk Eğitim Merkezi Destekli açılan kurslardan bir tanesi de kuaförlük kursumuz. Yaklaşık 20 kursiyerimiz var ve kursumuza ilgi yoğun. Bu kursumuzda saç bakımı ve yapımıyla ilgili eğitim vermekteyiz. Bu kursumuz 8 ay sürecek ve kurs bitiminde ise kursiyerlerimiz belgelerini alacaklar. Bu belgeler işe girmek istediklerinde onlara referans sağlayacak." dedi.

Ev hanımlarının sandıkta duran ürünlerini değerlendiklerini söyleyen Dikiş Nakış Kursu Usta Öğretici Emel Meşe ise kursiyerlerin hem ev ekonomilerine katkı sağlayacaklarını hem de boş zamanlarını değerlendirdiklerini aktardı.