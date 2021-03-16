Afşin TSO'dan "Esnafına Sahip Çık" kampanyası

Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, "alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık" kampanyası başlatıldı.

Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Topaktaş, vatandaşları, ekonominin can damarları olan yerel esnaflara destek için alışveriş yapmaya davet etti.

Topaktaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz üzere tüm dünyada ve ülkemizin de içinde bulunduğu büyük bir salgın yaşıyoruz. Bu dönemde en çok etkilenen esnaflar olduğu aşikardır. Üyelerimiz günlerce işletmelerini kapatmak zorunda kalmış, çoğu zaman günlük giderlerini bile karşılamakta zorluk çekmişlerdir. Bu süreci bir nebzede telafi edebilmek için Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak 'haydi Afşin alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık' adı altında bir kampanya başlattık. Bu noktada gerek sosyal medya aracılığı, gerekse basın aracılığı ile farkındalık oluşturulması için odamızca destek videosu hazırladık. Bu destek çağrımızın, sesimizin ulaştığı her yerde ve herkeste bir karşılık bulacağına inanıyoruz. haydi Afşin, sende alışverişini yerel esnaftan yap, şehrine ve esnafına sahip çık. Esnaf kazanınca, Afşin kazanır. Birlikteyken güçlüyüz diyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk