Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kabaağaç, güven tazeledi - Haberler
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Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kabaağaç, güven tazeledi

Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kabaağaç, güven tazeledi
AA / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odasının 16. Olağan Genel Kurulu'nda Adnan Kabaağaç, yeniden başkanlığa seçildi.

Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odasının 16. Olağan Genel Kurulu'nda Adnan Kabaağaç, yeniden başkanlığa seçildi.

Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odası binasında gerçekleştirilen genel kurula, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ile oda üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, divan başkanlığının seçilmesinin ardından oy kullanma işlemi yapıldı.

484 üyeden 245 kişi oy kullandığı kongrede, 244 oy alan mevcut başkan Andan Kabaağaç, güven tazeledi.

AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri
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Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odasının 16. Olağan Genel Kurulu'nda Adnan Kabaağaç, yeniden başkanlığa seçildi.

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