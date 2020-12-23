Afşin Kaymakamı Pınar ve Belediye Başkanı Güven AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Afşin Kaymakamı Pınar ve Belediye Başkanı Güven AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:07
Afşin Kaymakamı Pınar ve Belediye Başkanı Güven AA'nın

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakam Pınar ve Başkan Güven, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorinde oylarını kullandı.

Haber kategorisinde, Muhammet Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Starlarda koronavirüs önlemleri" yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ve hilal" fotoğraflarını oyladı.

Kaymakam Pınar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "2020 yılını anlatan birbirinden güzel fotoğrafları seçerken oldukça zorlandım. Hepsinde büyük bir emek, çaba var. Ayrıca her karenin bir hikayesi var. AA'nın çalışanlarını yıl içinde gösterdikleri gayretten dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ise haber kategorisinde Abdullah Çoşkun'un "Koronavirüs ile zorlu mücadele", spot kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Güven, oylamaya sunulan karelerin her birinin ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, AA muhabirlerini kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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