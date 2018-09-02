Afşin Karakucak Güreş Festivali

Kahramanmaraş (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 45. Geleneksel Eshab-ı Kehf Karakucak Güreş ve Kültür Festivali başladı.

Ergün Ertekin Çim Güreş sahasında Afşin Belediyesi, Afşin Kaymakamlığı ve Türkiye Güreş Federasyonunun katkılarıyla bu yıl 45'incisi düzenlenen Geleneksel Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festivaline, minikler, yıldızlar, büyükler ve başpehlivanlık olmak üzere 23 kategorilerinde 633 güreşçi katıldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, güreşin Türk milletinin gönlünde ayrı yere sahip olduğunu belirterek, pehlivanlara başarılar diledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç da pehlivanlara başarılar dileyerek, organizasyonda emekleri bulunanlara teşekkür etti.

Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan ise etkinliğin güreş sporunun canlanması, gelecek kuşaklara geçmesi adına yararlı olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızın, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan ahlaklı sporcu bir kişiliğe bürünmesi için önemli bir faaliyet olarak yapılan bu festivale iştirak ettiğiniz için ilçem adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven da güreşlerin düzenlendiği karakucak sahasının Türkiye'nin en iyi statlarından biri olduğunu belirterek, "Güreş bizim birlik ve beraberliğimizi, gençlerimizin cihangirliğini, gençlerimizin, mertliğini ve hafıza ahlakını temsil ettiği için kuşaktan kuşağa aktarmamız gerekiyor." dedi.

Festivale, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Güreşçiler Harun Doğan, Şeref Eroğlu, kamu ve kurum amirleri, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda güreş sever katıldı.