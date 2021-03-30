Afşin ilçesinde "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Afşin ilçesinde "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel
Afşin ilçesinde 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında etkinlik yapıldı.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında etkinlik yapıldı.

Etkinlik, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar öncülüğünde Nazım Kaynak Bulvarı'nda düzenlendi.

Pınar, burada yaptığı konuşmada, sürücülerin trafikte yayalara öncelik tanıması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Trafikte yaya güvenliğinin daha üst seviyeye çıkarılması ve toplumda bu bilinci oluşturmak için faaliyetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da etkinliklerimizi gerçekleştirmiştik. İçişleri Bakanlığımız trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Artık ışıksız yaya geçitlerimizde kırmızı çizgiler yer alıyor."

Programa, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin İlçe Jandarma Komutan Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, Afşin İlçe Emniyet Müdürü Vekili Şaban Paksoy ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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